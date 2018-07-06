В Сочи болельщики ЧМ приобрели товары на 5 млн рублей и смогли воспользоваться системой tax free

В Сочи во время проведения чемпионата мира по футболу системой tax free воспользовались граждане Китая, Грузии, Израиля, Индии, Перу

Всего на сочинской таможне оформили 30 чеков tax free.

«Товары приобрели пассажиры в Москве и Сочи в магазинах, подключенных к системе tax free. Иностранцы купили одежду, обувь, парфюмерию, мягкие игрушки, часы, сумки. Общая сумма вывозимых товаров составила около 5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе сочинской таможни.

Инспектор таможни проверил предъявленные товары, сопоставил их со сведениями, указанными в чеках, проставил на них необходимые отметки.

В Сочи в реализации проекта tax free участвует таможенный пост «Аэропорт Сочи». После прохождения регистрации на рейс иностранец должен пройти по указателям на таможенный контроль. Он обозначен табличками «таможня tax free контроль (customs tax free control)». Сумма покупки должна составлять не менее 10 тыс. рублей в течение одного календарного дня.

Как сообщали Юга.ру, постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в четырех регионах глава правительства Дмитрий Медведев подписал 12 февраля. Система tax free начала работать в России 10 апреля в ряде городов — организаторов ЧМ по футболу, в том числе в Сочи. Полностью система должна заработать в России с октября 2018 года.