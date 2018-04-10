В России в тестовом режиме начинала работу система tax free. В Сочи она полноценно заработает с 13 апреля

Система tax free для возврата НДС иностранцам начала работать в России 10 апреля в ряде городов — организаторов ЧМ по футболу, в том числе в Сочи

Сегодня в тестовом режиме система, позволяющая иностранцам возвращать НДС с покупок, совершенных на территории России, запустилась в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Красногорске. По планам Минпромторга, к концу года tax free будет запущена на всей территории страны.

В пресс-службе Сочинской таможни сообщили, что полноценно в аэропорту курорта система tax free заработает с 13 апреля. Сейчас отрабатывается механизм взаимодействия между различными ведомствами, а также аэропортом, где расположен пункт tax free. Когда система заработает в полноценном режиме, иностранцы смогут получить расчет не только наличными в аэропорту, но и в безналичной форме по оставленному в специальном ящике заявлению.

В пресс-службе напомнили, что действие tax free распространяется только на магазины, включенные в систему. В Сочи к ней присоединились торговые точки на морском вокзале и в Красной Поляне, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в четырех регионах глава правительства Дмитрий Медведев подписал 12 февраля. Планируется, что пилотный проект распространится на 500 магазинов. Полностью система должна заработать в России с октября 2018 года в случае удачного внедрения в пилотных регионах.

Согласно закону, возврат налога можно осуществить физическим лицам (не гражданам стран ЕАЭС) с покупки на сумму не менее 10 тыс. рублей. При этом возврат НДС (18%) будет неполным — 10-12%. При совершении покупки иностранцу необходимо будет получить документ — чек tax free. Впоследствии чек, сам товар, а также паспорт нужно будет предоставить в аэропорту оператору tax free. По итогам проверки таможенники поставят соответствующую отметку. Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года на расчетный счет или банковскую карту. Предоставлять данные в налоговую службу будет сам оператор уже без участия туриста.

Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС иностранным гражданам в 150–200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно. Компенсировать расходы бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока и роста объема розничного товарооборота.