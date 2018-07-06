В Сочи военнослужащие Росгвардии спасли застрявших в море на банане туристов

В Сочи бойцы Росгвардии во время патрулирования помогли шестерым туристам, которых уносило в открытое море

Гидроциклы, с прикрепленным к ним надувным бананом, сломались в 800 метрах от берега. Людей начало уносить в открытое море. Мичманы Максим Толмасов, Денис Туманов и матрос Александр Полуфакин в это время патрулировали акваторию Черного моря. Они и заметили водные мотоциклы без водителей, сообщается в пресс-релизе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Патрульные отбуксировали плавательные средства к берегу. Все шесть человек, включая одного ребенка, были спасены.