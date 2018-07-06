Очевидцы: При взрыве гранаты на продуктовой базе в Ростове мужчине оторвало ногу

6 июля в Ростове на продуктовой базе на улице Врубовой прогремел взрыв. По словам очевидцев, мужчине оторвало ногу

«Сегодня утром какие-то ящики привезли на базу, один из них взорвался, там, скорее всего, была граната. Мужчине оторвало ногу, сильно пострадала женщина, есть и другие пострадавшие», — рассказал Юга.ру очевидец событий.

Журналист Юга.ру, оказавшийся на месте событий, видел машину скорой помощи, которая увозила пострадавших.

В правоохранительных органах комментарий получить пока не удалось.