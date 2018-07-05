КЛЮЧАВТО представит новый кроссовер Toyota C-HR на фестивале Air Kings в Ейске

С 28 по 30 июля КЛЮЧАВТО представит новый кроссовер Toyota C-HR на музыкально-спортивном фестивале AirKings на побережье Азовского моря

Фестиваль AirKings автохолдинг проводит уже в четвёртый раз. В этот раз он пройдет на территории спортивного клуба-отеля «Акватория лета». Традиционно в рамках мероприятия пройдут соревнования среди кайтеров в двух дисциплинах: хэнгтайм и олдскул фристайл. Неофициальный чемпионат по кайтсерфингу соберет как опытных профессионалов, так и любителей.

Организаторы подготовили для гостей фестиваля разнообразные активности и сюрпризы — пляжный волейбол, стритбол, SUP-бординг, йога и другие.

Ключевым событием пляжной вечеринки станет презентация новинки 2018 года — кроссовера Toyota C-HR. Именно его участники фестиваля будут тестировать в течение трех дней.

«Четвертый год подряд мы проводим большой музыкально-спортивный фестиваль Air Kings. Раньше "короли ветра" боролись за звание лучшего кайт-серфера на побережье Бугазской косы. Три года подряд лиман принимал участников — настоящих профи, опытных райдеров и любителей с амбициями. Ветер награждал их драйвом, а организаторы в свою очередь — яркими эмоциями. В этот раз мы запускаем событие в "Акватории лета", заряжая драйвом побережье Азовского моря. Для КЛЮЧАВТО направление водно-экстремальных видов спорта стало за несколько лет одним из самых, не побоимся этого слова, любимых. Драйв от доски, драйв от вождения и эмоций — то, что мы получаем каждый год в рамках Air Kings. Лето 2018 не стало исключением: соберем своих друзей и всех, кто любит экстрим. На фестивале мы представим абсолютную автомобильную новинку — городской кроссовер Toyota C-HR. Модель, которая отлично вольется в ритм активной жизни своего владельца и поддержит в любом направлении, будь то экстрим или более чем традиционное загородное путешествие», — отметила руководитель пресс-службы КЛЮЧАВТО Виктория Кирилишина.

Более подробную информацию о событии можно узнать на сайте airkings.ru. Вопросы и заявки на участие можно отправлять на почту airkings4@keyauto.ru.

Кроссовер Toyota C-HR в трех комплектациях уже доступен для приобретения в дилерских центрах Toyota компании КЛЮЧАВТО. Они отличаются по всем параметрам: оснащению, силовым агрегатам, видом коробок передач (6-ступенчатая МКП, вариатор) и по типу привода (полный, передний). Что касается двигателей, впервые на российском рынке появится 1,2-литровый турбомотор (115 л/с) и 2-литровый атмосферный двигатель (148 л/с).