«Ростов» расторг контракт с футболистом, сыгравшим за клуб 46 минут

Ростовская область, Вся Россия

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Футбольный клуб «Ростов» расторг контракт с полузащитником Валерием Чуперкой

Как рассказали в пресс-службе клуба, контракт расторгнут по соглашению сторон. 

Чуперка провел на поле всего 46 минут и еще 3 раза выходил в первенстве молодежных составов. В январе 2018 года он выкупил свой контракт у клуба ФНЛ «Балтика», чтобы попасть в ФК «Ростов».

Ранее «Ростов» отдал в аренду «Рубину» полузащитника Хорена Байрамяна.

По информации портала Sport24, сейчас «Ростов» ведет переговоры с Дмитрием Тарасовым, у которого в конце июня истек контракт с чемпионом России «Локомотивом».

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