«Ростов» расторг контракт с футболистом, сыгравшим за клуб 46 минут
Ростовская область, Вся Россия Мария Строителева
Футбольный клуб «Ростов» расторг контракт с полузащитником Валерием Чуперкой
Как рассказали в пресс-службе клуба, контракт расторгнут по соглашению сторон.
Чуперка провел на поле всего 46 минут и еще 3 раза выходил в первенстве молодежных составов. В январе 2018 года он выкупил свой контракт у клуба ФНЛ «Балтика», чтобы попасть в ФК «Ростов».
Ранее «Ростов» отдал в аренду «Рубину» полузащитника Хорена Байрамяна.
По информации портала Sport24, сейчас «Ростов» ведет переговоры с Дмитрием Тарасовым, у которого в конце июня истек контракт с чемпионом России «Локомотивом».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.