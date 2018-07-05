«Ростов» расторг контракт с футболистом, сыгравшим за клуб 46 минут

Футбольный клуб «Ростов» расторг контракт с полузащитником Валерием Чуперкой

Как рассказали в пресс-службе клуба, контракт расторгнут по соглашению сторон.

Чуперка провел на поле всего 46 минут и еще 3 раза выходил в первенстве молодежных составов. В январе 2018 года он выкупил свой контракт у клуба ФНЛ «Балтика», чтобы попасть в ФК «Ростов».

Ранее «Ростов» отдал в аренду «Рубину» полузащитника Хорена Байрамяна.

По информации портала Sport24, сейчас «Ростов» ведет переговоры с Дмитрием Тарасовым, у которого в конце июня истек контракт с чемпионом России «Локомотивом».