МВД предложило разрешить получать паспорт лицам без гражданства

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который поможет лицам без гражданства получить паспорт

Сейчас проект находится на стадии согласования с федеральными органами исполнительной власти. Он ориентирован на тех, у кого нет другого гражданства, а также на лиц без паспорта, которым некуда поехать после освобождения из мест заключения. Такие люди смогут обращаться за помощью в подразделение по вопросам миграции и получать документ, удостоверяющий личность, который в дальнейшем станет основанием для получения гражданства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника главного управления по вопросам миграции МВД Ольгу Кириллову.

Согласно закону «О гражданстве РФ», гражданство могут получить те, кто приехал в страну более 16 лет назад или получал российский паспорт до 1 июля 2002 года. В остальных случаях приезжих должны депортировать.