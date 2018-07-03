Центр адаптации мигрантов открылся на Ставрополье. У него работает горячая линия

Ставропольский край

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Ставропольский краевой консультационный центр по вопросам интеграции и адаптации мигрантов и лиц без гражданства 1 июля начал работу 

Для мигрантов и иностранцев, которые живут на Ставрополье, в центре будут оказывать юридическое и социальное консультирование, предоставление доступа к информационным технологиям, обучение и помощь в подготовке и подаче заявлений через портал госуслуг. Также планируется провести интеграционно-адаптационную школу на базе национальных общин, где мигрантов обучат основам законодательства РФ и основам социально-культурных особенностей региона. Об этом сообщает пресс-служба Межрегиональной общественной благотворительной организации «Вера, Надежда, Любовь», которая занимается реализацией проекта. Цели проекта — создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение социальной защищенности. 

Со 2 июля на базе организации работает телефон «Горячей линии», по которому мигранты могут получить бесплатные юридические консультации: (8793) 39-38-08. Можно также письменно обратиться на сайт www.vnl-migrant.ru в раздел «Вопрос-Ответ» или написать на электронную почту idp@kmv.ru, vnl@kmv.ru.

В рамках работы консультационного центра реализуют комплекс мероприятий для мигрантов и иностранных лиц, проживающих в Ставропольском крае. Также правовую и информационную помощь можно получить лично в офисе организации: Пятигорск, пр. Кирова, д. 27А. При этом в организации порталу Юга.ру сообщили, что вся помощь будет оказываться мигрантам на русском языке, штатных переводчиков в консультационном центре не предусмотрено.

Как сообщали Юга.ру, в июне проект выиграл первый конкурс на президентский грант, что и позволило открыть краевой центр по поддержке мигрантов.

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