Путин утвердил повышение пошлин за загранпаспорт и водительские права

Президент РФ Владимир Путин 4 июля подписал закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта и водительских прав

Согласно законопроекту, появился новый вид государственной пошлины — выдача свидетельства о регистрации машины, в том числе взамен утраченной или пришедшей в негодность. Изготовление документа из расходных материалов на бумажной основе будет стоить 500 рублей, из материалов на пластиковой основе нового поколения — 1,5 тыс. рублей.

Пошлина за выдачу водительских прав нового образца будет стоить 3 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что вырастет и размер пошлины за загранпаспорт.

Как ранее писали Юга.ру, загранпаспорт взрослого будет стоить 5 тыс. рублей вместо 3,4 тыс. рублей, для ребенка в возрасте до 14 лет — 2,5 тыс. рублей вместо 1,5 тыс. рублей.

Пошлина за регистрацию транспортного средства составит 1,5 тыс. рублей. Водительское удостоверение нового образца обойдется в 3 тыс. рублей.

В апреле законопроект о повышении госпошлин за выдачу некоторых документов нового образца одобрило правительство.