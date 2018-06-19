Госдума повысила стоимость загранпаспорта и водительских прав

Государственная дума РФ увеличила госпошлину за получение заграничного паспорта и других документов нового поколения

Стоимость загранпаспорта для взрослого вместо 3,5 тыс. рублей будет составлять 5 тыс. рублей, для ребенка в возрасте до 14 лет — 2,5 тыс. вместо 1,5 тыс. рублей, сообщается на сайте Госдумы.

Пошлина за регистрацию транспортного средства составит 1,5 тыс. рублей. Водительское удостоверение нового образца обойдется в 3 тыс. рублей.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Затраты из бюджета на оказание госуслуг вырастут в среднем на 1 тыс. рублей в связи с применением электронного носителя информации при изготовлении документов с микрочипом, говорится в пояснительной записке к документу. Благодаря повышению госпошлин появится возможность ежегодно направлять в федеральный бюджет около 42,3 млрд рублей.

Как сообщали Юга.ру, в апреле Правительство одобрило законопроект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового образца, свидетельства о регистрации транспортного средства и водительских прав.