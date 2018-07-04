ЦБ запустил процедуру принудительной ликвидации ростовского «Русского национального банка»

Ростовская область, Вся Россия

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Центральный банк России подал в Арбитражный суд Ростовской области исковое заявление с требованием принудительно ликвидировать «Русский национальный банк»

Как писали Юга.ру, в начале июня ЦБ отозвал лицензию у «Русского национального банка» (РНБ). Банк аффилирован с бизнесменом Вадимом Варшавским, который владеет несколькими крупными донскими предприятиями.

Арбитражный суд Ростовской области 3 июля принял к производству исковое заявление ЦБ с требованием принудительно ликвидировать РНБ. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Банк проходит ответчиком по арбитражным делам на общую сумму 3,7 млрд рублей. По величине активов РНБ занимал 339-е место в банковской системе РФ.

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