В Краснодаре пожар в ТЦ «Северяне» локализовали на площади 1 тыс. кв. метров
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Краснодаре 3 июля локализовали возгорание в торговом центре «Северяне» на улице Уральской
Пламя локализовали в 17:34. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В тушении задействованы 100 человек и 30 машин.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 3 июля начался пожар на улице Уральской, 210. Из горящего здания эвакуировали людей.
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