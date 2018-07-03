В Краснодаре пожар в ТЦ «Северяне» локализовали на площади 1 тыс. кв. метров

Краснодарский край

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В Краснодаре 3 июля локализовали возгорание в торговом центре «Северяне» на улице Уральской

Пламя локализовали в 17:34. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В тушении задействованы 100 человек и 30 машин.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 3 июля начался пожар на улице Уральской, 210. Из горящего здания эвакуировали людей.

Краснодар МЧС Пожары
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