В Краснодаре из горящего ТЦ «Северяне» эвакуировали людей

Краснодарский край

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В Краснодаре продолжают тушить пожар в торговом центре «Северяне» на улице Уральской

Из здания эвакуировали людей. Сообщение о возгорании поступило в 15:29. Прибыв на место, пожарные установили, что горит кровля на площади 800 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным пострадавших нет. В тушении задействованы более 90 человек и 20 машин. В готовности находятся два вертолета МЧС России.

Также в соцсетях пользователи сообщают, что на дороге из-за дыма образовалась пробка.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре 3 июля начался пожар на улице Уральской, 210.

Краснодар МЧС Пожары
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