В Краснодаре из горящего ТЦ «Северяне» эвакуировали людей

В Краснодаре продолжают тушить пожар в торговом центре «Северяне» на улице Уральской

Из здания эвакуировали людей. Сообщение о возгорании поступило в 15:29. Прибыв на место, пожарные установили, что горит кровля на площади 800 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным пострадавших нет. В тушении задействованы более 90 человек и 20 машин. В готовности находятся два вертолета МЧС России.