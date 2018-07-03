Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС

Госдума РФ 3 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20%

При повышении ставок НДС планируют сохранить действующие льготы. «В первую очередь средства пойдут на здравоохранение, образование, инфраструктурные проекты», — заявил председатель бюджетного комитета Андрей Макаров. По его словам, эти два процента являются вкладом бизнеса в развитие страны, и Госдума обеспечит в течение июля принятие тех наработок, которые были сделаны за полтора года по налоговому режиму и улучшению налогового администрирования.

Принятый законопроект установит на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22%, сообщает РИА «Новости».



Как сообщали Юга.ру, 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев предложил повысить налог на добавленную стоимость с 18% до 20%.