Центр адаптации мигрантов планируют открыть в Ставропольском крае

Ставропольский край

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На Ставрополье президентский грант выиграл проект по созданию краевого консультационного центра по вопросам интеграции и адаптации мигрантов

Проект краевого консультационного центра по вопросам интеграции и адаптации мигрантов выиграл первый конкурс президентского гранта на Ставрополье. Цели проекта — повышение осведомленности общественности в сфере адаптации мигрантов, а также повышение толерантности местного общества к мигрантам и лицам без гражданства. 

В Ставропольский край, по данным управления статистики по СКФО, в 2017 году прибыли 6,2 тысячи мигрантов, среди них 2,1 тыс. человек — из Украины.

На реализацию проекта будет потрачено 3,1 миллиона рублей, размер гранта составил 2,5 миллиона, остальное поступит в качестве софинансирования. Центр должен заработать летом 2019 года, пишет информационное агентство Newstracker.

В первом конкурсе президентских грантов среди некоммерческих организаций Ставропольского края участвовало 106 проектов, 14 из которых получат одобрение и финансовую поддержку, сообщается на сайте мероприятия.

Как ранее сообщали Юга.ру, в Ростове-на-Дону президентский грант размером почти 2 млн рублей выиграл «Собачий патруль» — проект по решению проблемы бездомных собак путем создания центра массовой стерилизации и вакцинации.

Мигранты
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