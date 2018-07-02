В Адыгее готовят площадку под строительство ветропарка

В июле АО «НоваВинд» (дивизион «Росатома») приступает к практической части реализации проекта по возведению в Адыгее первого в стране мощного ветропарка

Как сообщили в пресс-службе компании, АО «ВетроОГК», которое входит в структуру АО «НоваВинд», получило разрешение комитета РА по архитектуре и градостроительству на возведение в Адыгее ветроэлектростанции (ВЭС) общей мощностью 150 МВт. До этого было получено положительное заключение Госэкспертизы республики как на строительство ВЭС на территории Шовгеновского и Гиагинского районов, так и на возведение подстанции на 220кВ.

Общая площадь участков под строительство составит 163 тыс. 913 кв. метров. В ближайшее время там начнутся практические работы по возведению ветроустановок.

«Разрешение на строительство позволит нам в июле приступить к развертыванию техники на площадке, куда уже в августе начнут поступать первые комплектующие для ветроустановок», — отметил первый заместитель Генерального директора АО «НоваВинд» Антон Ковалевский.

Он подчеркнул, что на сегодня ветропарк в Адыгее — самый масштабный объект строительства ветроэнергетики России.

После поставки оборудования специалисты приступят к установке ветряных башен высотой от 75 до 135 метров. Ввод первой генерации планируется в конце года.

Генеральный директор российско-голландского предприятия RED WIND Эмин Аскеров заявил, что в республике есть необходимые условия для реализации проекта: природно-климатический фактор, географическое положение. Потенциальная сила ветра на высоте 80 метров составляет 6,4 м/с. Большое значение имеет заинтересованность в создании ВЭС и помощь со стороны органов власти.

«Благодаря содействию главы республики Мурата Кумпилова, отсутствию бюрократических проволочек, эффективному взаимодействию с республиканской властью работа ведется эффективно», — сказал Аскеров.

Полученная энергия будет передаваться по ЛЭП. Для технологического присоединения к внешним сетям уже идет строительство подстанции 220 кВ и линии электропередачи 220 кВ. Выдавать мощность в энергосистему планируется круглосуточно, по графику ветра. Расчетная выработка Адыгейской ВЭС составит около 355 млн кВт/ч в год.

Планируется, что реализация проекта позволит сократить энергодефицитность республики на 20%.