В Крыму закрыли незаконный детский палаточный лагерь

В крымском Судаке выявили, что один из палаточных лагерей для детей работал незаконно

По данным Роспотребнадзора, из Вологодской области в село Веселое на территорию заброшенного оздоровительного лагеря приехали 16 человек, среди которых дети и их сопровождающие. Руководитель группы не предоставил никаких разрешающих документов для организации детского отдыха и оздоровления.

Специалисты при обследовании выявили санитарные нарушения. Прокуратура Судака расследует подробности инцидента.

Детей разместили на несколько дней в пансионате. После этого их отправили домой, сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.