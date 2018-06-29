Олег Навальный вышел из колонии

В Орловской области брат главы ФБК Алексея Навального Олег вышел на свободу из колонии

Олег Навальный покинул исправительное учреждение около 8:15. Его встречали брат и жена.

Навальный отбывал наказание по делу «Ив Роше». Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года признал братьев виновными в мошенничестве, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном и крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступных путем. По версии суда и следствия, Навальные похитили 26,8 млн рублей у компании «Ив Роше» и еще 4,5 млн рублей у «Многопрофильной процессинговой компании» (МПК) через предприятие «Главное подписное агентство». Алексею назначили 3,5 года условно и 5 лет испытательного срока, Олега приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека присудил братьям Навальным компенсацию в более чем 80 тыс. евро. Когда решение вступило в силу, осужденные попросили Верховный суд возобновить производство по делу. Президиум выполнил просьбу братьев, но приговор оставил без изменений, сообщает «Интерфакс».