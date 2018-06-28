В Адыгее открыли приют для бездомных

В Адыгее благотворительный фонд «Рука помощи» реализует проект «Дом милосердие» для оказания социальной и материальной поддержки людям без определенного места жительства

Для этого глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил выделить благотворительному фонду помещение и передать в безвозмездную аренду. Кроме того, решается вопрос о предоставлении субсидии фонду как социально ориентированной некоммерческой организации (СОНКО).

«Для организации Дома милосердия благодаря поддержке главы Адыгеи нам передали административное здание в станице Курджипской Майкопского района. Сейчас там идет ремонт. Мы уже провели электричество, отопление, оборудовали баню, санузел, кухню, приводим в порядок четыре жилые комнаты. Мы вместе с нашими подопечными занялись благоустройством территории, созданием собственного подсобного хозяйства», — рассказал порталу Юга.ру руководитель фонда «Рука помощи» Арсен Шалбаев.