В Краснодаре врачи спасли мужчину после двух остановок сердца

В Краснодаре медики Краевой клинической больницы № 1 спасли пациента, который дважды перенес клиническую смерть

В мае бригада скорой помощи госпитализировала 57-летнего мужчину. У него был обширный инфаркт. По пути в первую городскую больницу у пациента наступила клиническая смерть. Медики применили дефибриллятор. У мужчины появился пульс, сердце снова заработало.

Уже в больнице, перед тем как пациента доставили в реанимацию, у него повторно остановилось сердце. Врачи оказали необходимую помощь и смогли спасти его. В этот же день вечером мужчину доставили в Краевую клиническую больницу № 1. Там ему провели ряд сложных операций.

В начале июня пациент завершил курс лечения. Его уже выписали из больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.