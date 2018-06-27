В СИЗО Новороссийска заключенного нашли мертвым

Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели заключенного в ФКУ СИЗО № 3 Новороссийска

По словам матери мужчины, в ночь на 26 июня ее сына нашли повешенным.

По информации издания «Наша газета», скончавшийся был фигурантом уголовного дела по ст. 132 ч. 4 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Замруководителя следственного отдела СКР по Новороссийску Сергей Фомин сообщил изданию, что по факту обнаружения тела в СИЗО № 3 проводится проверка.