На трассе в Адыгее большегруз насмерть сбил женщину

В Адыгее произошло два ДТП с участием пешеходов, в одной из аварий большегруз насмерть сбил женщину

Как сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее, обе аварии произошли 25 июня в темное время суток из-за того, что пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте.

В 22:30 в поселке Яблоновском легковой автомобиль сбил двух пешеходов, которые перебегали трассу. Они получили травмы разной степени тяжести.

В 22:45 на 1344-м км трассы М4 «Дон» произошло смертельное ДТП с участием грузовика, жертвой которого стала 44-летняя женщина. Правоохранители устанавливают ее личность и обстоятельства происшествия.