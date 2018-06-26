В Дагестане назначили нового и.о. главы Дербентского района
Исполняющим обязанности Дербентского района Дагестана назначили 38-летнего Фуада Шихиева
Нового и. о. главы муниципалитета представили сотрудникам администрации 26 июня, сообщает РИА «Дербент».
До этого назначения он занимал должность замглавы администрации Дербентского района в сфере социальной политики.
Кто такой Фуад Шихиев
Фуад Шихиев родился в Махачкале. Ранее он занимался научно-педагогической деятельностью. Несколько лет Шихиев работал в министерстве образования и науки Дагестана. Он являлся главой координационного центра при институте повышения квалификации преподавателей.
Женат, имет троих детей.
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