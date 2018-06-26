Путин поручил властям Кубани привести в порядок пляжи в Лазаревском
Президент России Владимир Путин поручил властям Кубани и РЖД привести в порядок берега в Лазаревском районе Сочи
Об этом говорится в перечне поручений по итогам прямой линии, которая состоялась 7 июня. Список поручений глава государства утвердил 26 июня.
«Рекомендовать администрации Краснодарского края вместе с ОАО "РЖД" принять меры по приведению в надлежащее состояние рекреационных зон и обеспечению стабильности пляжей в Лазаревском районе Сочи», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента РФ.
Ответственными назначены губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и президент РЖД Олег Белозеров. Поручение должно быть исполнено до 1 октября.
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