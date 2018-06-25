В Адыгее приобрели 10 новых полей для мини-футбола

В ближайшее время в населенных пунктах Адыгеи оборудуют десять новых мини-футбольных полей с искусственным покрытием размером 20×40 метров

Поля приобрели по инициативе главы Адыгеи Мурата Кумпилова. На эти цели из республиканского бюджета выделили около 10 млн рублей, сообщили в спорткомитете Адыгеи. Сейчас в республике составляют список населенных пунктов, где уложат новые футбольные поля.

Массовое строительство футбольных площадок началось в республике в 2007 году. На сегодняшний день в Адыгее уложено 138 полей для мини-футбола.

Отдельные поручения главы Адыгеи касались подготовке тренеров по футболу. Мурат Кумпилов поставил задачу систематизировать работу ДЮСШ в республике для качественного обучения тренерских кадров и проведения семинаров в районах и стажировок в ведущих детских футбольных академиях России. Кроме того, глава республики поручил провести мониторинг состояния школьного футбола, организации и проведения соревнований в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школе».