В Адыгее начальника колонии арестовали на два месяца из-за подозрения во взятке

Адыгея

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Теучежский районный суд избрал начальнику колонии УФСИН РФ по Республике Адыгея меру пресечения в виде ареста на два месяца

В Адыгее возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии строгого режима. Его подозревают в получении взятки в крупном размере.

В пресс-службе прокуратуры Адыгеи уточнили, что начальник исправительной колонии получил взятку в 200 тыс. рублей от предпринимателя, осуществляющего деятельность на территории промышленной зоны учреждения, за оказание ему общего покровительства. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры республики.

Взятка Прокуратура
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