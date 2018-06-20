В Адыгее начальник исправительной колонии подозревается во взятке

Адыгея

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В Адыгее возбуждено уголовное дело в отношении начальника колонии строгого режима. Он подозревается , по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ в получении взятки в крупном размере.

Следствие установило, что начальник ИК-1 УФСИН России по Республике Адыгея в ноябре 2017 года получил от индивидуального предпринимателя, осуществляющего хозяйственную деятельность на территории колонии, взятку в крупном размере за общее покровительство. Размер полученной взятки в следственном управлении СКР по РА не называют.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, имеющих значение для дела», — отметили в пресс-службе СУ СКР по РА.

Взятка Коррупция ФСИН
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