Футболиста «Краснодара» Андрея Ивана арендовал венский «Рапид»

Краснодарский край

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Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Андрей Иван на правах аренды перешел в венский «Рапид»

Футболист будет играть за австрийский клуб до конца сезона-2018/2019. Согласно договору, австрийский клуб может в последствии выкупить игрока.

Андрей Иван перешел в «Краснодар» из румынского «Университатя» в 2017 году. За горожан он провел девять официальных матчей. Во всех играх он выходил на замену, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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