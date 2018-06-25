Футболиста «Краснодара» Андрея Ивана арендовал венский «Рапид»

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Андрей Иван на правах аренды перешел в венский «Рапид»

Футболист будет играть за австрийский клуб до конца сезона-2018/2019. Согласно договору, австрийский клуб может в последствии выкупить игрока.

Андрей Иван перешел в «Краснодар» из румынского «Университатя» в 2017 году. За горожан он провел девять официальных матчей. Во всех играх он выходил на замену, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».