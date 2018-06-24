Футболисты «Ростова» отправились на сборы в Австрию и взяли с собой 1,5 тонны багажа
Ростовская область Оксана Васильченко
Футбольный клуб «Ростов» 24 июня отправился на учебно-тренировочные сборы в Австрию
Тренировки команды будут проходить в австрийском Бад-Радкерсбурге. Футболистов ждет прямой перелет до Граца, а затем поездка до пункта назначения. Сразу после прилета команда отправится на тренировку, сообщает пресс-служба ФК «Ростов».
На официальной странице клуба в Instagram указано, что футболисты берут с собой 1,5 тонны багажа.
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