Футболисты «Ростова» отправились на сборы в Австрию и взяли с собой 1,5 тонны багажа

Футбольный клуб «Ростов» 24 июня отправился на учебно-тренировочные сборы в Австрию

Тренировки команды будут проходить в австрийском Бад-Радкерсбурге. Футболистов ждет прямой перелет до Граца, а затем поездка до пункта назначения. Сразу после прилета команда отправится на тренировку, сообщает пресс-служба ФК «Ростов».

На официальной странице клуба в Instagram указано, что футболисты берут с собой 1,5 тонны багажа.