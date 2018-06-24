Мэр Краснодара сыграл в футбол со студентами из Афганистана

Мэр Краснодара Евгений Первышов встретился с командой Афганской общины, которая выиграла первенство по футболу среди команд иностранных студентов вузов

«В эти дни, когда весь мир следит за ходом чемпионата мира по футболу, Краснодар также живет и дышит этим видом спорта. Замечательно, что у нас он развивается на профессиональном уровне, но еще более ценно, что в футбол играет большое число начинающих спортсменов и любителей. Соревнования проходят между дворовыми командами, студентами, иностранными сборными. Футбольное движение захватывает всех — независимо от возраста и рода деятельности», — сказал Первышов.

Между представителями мэрии и студентами из Афганистана состоялся товарищеский матч. Игру провели на футбольном поле рядом со школой № 51. В сборную администрации города, помимо мэра, вошли заместитель главы города Владислав Ставицкий, руководители и сотрудники структурных подразделений. За соблюдением правил матча следил футбольный арбитр, преподаватель КубГУ Виталий Дорошенко.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу афганской сборной. Мэр поблагодарил представителей Афганской общины за встречу, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В мае афганская сборная победила в турнире по футболу среди иностранных студентов. Соревнования проходили на базе КубГУ. Студенты из Афганистана обыграли 11 команд, представляющих другие государства, в том числе — Вьетнам, Камерун, Нигерию, Мозамбик, Грецию.