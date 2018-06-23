Краснодарские ученые назвали новый сорт пшеницы в честь Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров за рулем комбайна собрал первый урожай озимой пшеницы «Ахмат», названный в честь его отца

Новый сорт с рекордной урожайностью 13 тонн с гектара вывели в 2017 году сотрудники Краснодарского НИИ сельского хозяйства им. П. П. Лукьяненко.

«Новый сорт пшеницы "Ахмат" будет достойно олицетворять добрую память об Ахмат-Хаджи Кадырове, так как характеризуется непреклонной стойкостью к погодным аномалиям, зимней стуже и летней жаре, грозам и ураганам, успешно противодействует болезням и вредителям», — писал в своем инстаграме осенью 2017 года министр сельского хозяйства ЧР Муса Дадаев.

22 июня состоялся первый сбор урожая пшеницы. Первый участок поля убрал Рамзан Кадыров. Он выразил уверенность, что новый сорт пшеницы будет пользоваться высоким спросом.

Муса Дадаев добавил, что на сегодняшний день это один из лучших сортов на территории России, и он уже прошел апробацию.