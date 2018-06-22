Мутко заявил, что Кисловодску нужна отдельная программа развития. Хотя полтора года назад Медведев уже подписал документ о развитии курорта

Вице-премьер РФ Виталий Мутко совершил свою первую региональную поездку в новой должности — в Ставропольский край и заявил, что готов инициировать создание отдельной программы по развитию Кисловодска

Напомним, в новом правительстве Мутко курирует вопросы строительства и регионального развития.

«Это первый наш визит, и мы специально сюда приехали. Мы договорились, у нас есть государственная программа развития (госпрограмма "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года). Это регион вообще приоритетный, и, естественно, в нем Кавминводы занимают особое место — это место отдыха, и нужно динамично развивать эти территории», — цитирует Мутко РИА Новости.

При этом он отметил, что вопросов пока очень много.

«Это и дальнейшее развитие аэропорта, это завершение автомагистрали до Кисловодска, это и вопросы, конечно, самого Кисловодска, они трудные, инженерные, вопрос координации всех санаториев», — приводит слова Мутко ТАСС.

Он отметил, что Кисловодск может стать национальной здравницей.

«Все должны работать на то, что это наша национальная здравница, которая должна принимать миллионы людей, и, конечно, должно быть комфортно и удобно. Есть очень большая разобщенность по ведомствам. Сейчас мы все это будем координировать, обсуждать и решать. По Кисловодску вообще отдельная должна быть программа», — добавил Мутко.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о комплексном развитии Кисловодска до 2030 года. Документом утвержден перечень из 82 мероприятий, направленных на сохранение и развитие медицинского и санаторно-курортного потенциала, развитие инфраструктуры массового отдыха и благоустройства города, а также сохранение объектов, представляющих историко-культурную ценность.

На комплексное развитие курорт получит 78 млрд рублей.