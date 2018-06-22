Избирком Ростовской области выделил 3,3 млн рублей на акцию «Голосовать легко»

Ростовская область

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Избирательная комиссия Ростовской области выделила 3,3 млн рублей на проведение акции «Голосовать легко» в преддверии выборов депутатов Законодательного Собрания, во время акции художник нарисует скетчи желающим

Согласно документу на сайте госзакупок, за 3,3 млн рублей на территории Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт, Новочеркасска и Азова исполнитель должен информировать избирателей о выборах, организовывать акции на улицах, торговых центрах и муниципальных образованиях.

Кроме того, должны быть проведены мероприятия в парках, во время которых пройдут викторины и конкурсы, а приглашенный художник будет рисовать скетчи участников.

Как писали Юга.ру, избирательная комиссия Ростовской области направила на рекламу выборов депутатов в Законодательное собрание области 11 млн рублей и собирается привлечь изирателей раскраской-головоломкой.

Выборы пройдут 9 сентября.

Выборы Ростов-на-Дону
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