На выборы депутатов Заксобрания Ростовской области избирателей решили привлечь раскраской-головоломкой

Избирательная комиссия Ростовской области выделила 1,2 млн рублей на организацию и проведение акции «Голосуем всей семьей» к выборам в Законодательное собрание региона

Согласно документу на сайте госзакупок, победитель должен прорекламировать акцию «Голосуем всей семьей» в СМИ. Акция заключается в «подготовке творческой работы на тему семейных ценностей и/или избирательного процесса в Ростовской области избирателями в кругу семьи, совместно с детьми».

9 сентября, в день выборов, работу надо принести в участковую избирательную комиссию, где будет организована мини-выставка. Ее участники получат диплом и творческий набор, куда будет входить раскраска-головоломка. На это будет выделено 1,2 млн рублей.

Как писали Юга.ру, избирательная комиссия Ростовской области направила на рекламу выборов депутатов в Законодательное собрание области 11 млн рублей.