На Кубани прошел четвертый квир-фестиваль и третий транс-лагерь

В Краснодарском крае в июне прошел четвертый квир-фестиваль ЛГБТ «Черноморье-2018» и третий транс-лагерь

Организаторами выступили общественное ЛГБТ-движение REVERS и сервисный проект для трансгендерных людей «T*Revers» при поддержке объединения трансгендерных инициатив России «Транс_Формация».

Программа фестиваля включала мастер-классы, информационно-просветительские мероприятия, прохождение квеста, конкурсы и игры. Гостями мероприятия были квир-активист, профеминист из Санкт-Петербурга Йосеф Мар, ЛГБТ-инициативная группа «Выход», транс-активист из Екатеринбурга координатор транс-направления в «Ресурсный центр для ЛГБТ» Винсент.

«В этом году участники прибыли из городов Краснодарского края, Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Большой интерес и дискуссии вызвала тема интерсекционального феминизма, гендерных стереотипов, а также мероприятие об этическом поведении и практические упражнения от Френдли психологини», — рассказали организаторы.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году жители Краснодарского края просили запретить проведение фестиваля «Черноморье», но он все же состоялся.