В Адыгее объявили чрезвычайную пожароопасность

МЧС по Адыгее сообщило о чрезвычайной пожароопаcности пятого класса, которая сохранится до 24 июня в северных районах республики

Из-за ветреной погоды и жары могут возникнуть крупные природные пожары.

Жителей и гостей Адыгеи просят соблюдать требования пожарной безопасности, не жечь растительность и мусор во время сельхозработ и уборки территорий, не бросать источники огня, особенно на сухую растительность, передает пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, 19 и 20 июня на территории Адыгеи зарегистрировали пять пожаров, самый крупный из них — в поселке Родниковом, где на площади 90 кв. метров загорелось тюкованное сено.