В России предложили установить единый размер прожиточного минимума для пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, который позволит установить единый прожиточный минимум для пенсионеров

Проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов и проходит общественное обсуждение.

В документе указано, что показатель будут устанавливать на соответствующий финансовый год в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года.

В проекте говорится, что в некоторых регионах прожиточный минимум пенсионера необоснованно занижен или завышен. В 14 субъектах РФ установленная на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера меньше фактической среднегодовой величины за 2017 год, в 71 субъекте — больше. Единый прожиточный минимум пенсионера предлагают ввести по всей России с октября.

Согласно информации Пенсионного фонда РФ, в 2018 году средний размер прожиточного минимума пенсионера составляет 8 тыс. 726 рублей, сообщает ТАСС.