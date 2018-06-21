В России предложили установить единый размер прожиточного минимума для пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, который позволит установить единый прожиточный минимум для пенсионеров
Проект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов и проходит общественное обсуждение.
В документе указано, что показатель будут устанавливать на соответствующий финансовый год в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года.
В проекте говорится, что в некоторых регионах прожиточный минимум пенсионера необоснованно занижен или завышен. В 14 субъектах РФ установленная на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера меньше фактической среднегодовой величины за 2017 год, в 71 субъекте — больше. Единый прожиточный минимум пенсионера предлагают ввести по всей России с октября.
Согласно информации Пенсионного фонда РФ, в 2018 году средний размер прожиточного минимума пенсионера составляет 8 тыс. 726 рублей, сообщает ТАСС.
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