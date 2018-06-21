Бренд «Евросеть» заморозили. В течение года салоны сети перейдут под бренд «Связной»

Компании «МегаФон» и «Вымпелком», которые ранее владели на паритетных началах сетью салонов «Евросеть», решили заморозить бренд

Об этом рассказал исполнительный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

«Это было согласованное решение обеих сторон. Так как мы не можем однозначно разделить этот бренд, то единственный справедливый способ — заморозить его. Коммерчески использовать бренд в объединенной сети мы не будем», — цитирует исполнительного директора «Интерфакс».

Операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова пояснила, что бренд «Евросеть» прекратит существование примерно в течение года. В течение этого времени все салоны перейдут под бренд «Связной». Она добавила, что юридически бренд защищен. Другие компании не могут им воспользоваться, сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, Федеральная антимонопольная служба в апреле согласовала объединение компаний «Связной» и «Евросеть».