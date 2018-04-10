Компании «Связной» и «Евросеть» объединят

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Федеральная антимонопольная служба согласовала объединение компаний «Связной» и «Евросеть»

ФАС согласовала ходатайство компании «ДТСРЕТЕЙЛ ЛТД» о покупке 100% акций АО «Связной Логистика», которое управляет сетью «Связной». Также согласованы права, позволяющие определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Мобильный Телекоммуникационный Сервис» компаниями «Евросеть-Ритейл», «Про-Сервис» и «ЕС-Аренда».

Установлено, что в группу компании «ДТСРЕТЕЙЛ ЛТД» входит АО «Связной Логистика», осуществляющее свою деятельность на тех же рынках, что и «Евросеть-Ритейл». Ходатайство удовлетворили с одновременной выдачей предписания, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

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