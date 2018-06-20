В Краснодаре пройдут Дни грузинского кино

С 26 июня по 1 июля в Краснодаре в четвертый раз пройдут Дни грузинского кино

Церемония открытия пройдет в «Кубанькино» 26 июня в 18:30. После торжественной части фестивальный показ откроет советский художественный фильм «Древо желания» (0+), снятый режиссером Тенгизом Абуладзе на киностудии Грузия-фильм в 1976 году. Продолжит программу фильм «Длинные светлые дни» (12+) Наны Эквтимишвили.

28 июня зрители увидят «1001 рецепт влюбленного кулинара» (0+) Наны Джорджадзе — совместную работу Грузии и Франции с Пьером Ришаром в главной роли.

29 июня будет представлен культовый фильм «Цвет граната» (16+) Сергея Параджанова.

30 июня продолжит программу удостоенная премии Всесоюзного кинофестиваля философская комедия режиссера Резо Чхеидзе «Саженцы» (12+). Также будет показана историческая мелодрама режиссеров Сосо Джачвлиани и Бадри Джачвлиани «Сван» (16+).

Показы в дни открытия и закрытия фестиваля будут бесплатными. Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры Краснодарского края и краевой грузинской общественной организации «Иверия».