В Дагестане самолет повредил линии электропередачи

В Дагестане начали проверку в связи с тем, что самолет повредил линии электропередачи

По предварительным данным, в Кизлярском районе 19 июня около 10:00 самолет Ан-2 задел линию электропередачи при выполнении химической обработки сельхозземель. Линия предназначена для питания светофоров и сигнальных точек железной дороги на перегоне Карабаглы — Разъезд 15.

Пострадавших нет. По факту прокуратура проводит проверку, устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.