19 июня вечером в Сочи прибыла сборная Германии. О своем отлете на курорт команда сообщила в соцсетях. На стадионе «Фишт» команды Германии и Швеции сыграют 23 июня (группа F)

«В день игры запланировано проведение гала-матча между командам администрации курорта и земли Бранденбурга», — сообщили порталу Юга.ру в департамент физической культуры и спорта администрации города Сочи.

Кроме того, 23 июня сочинское концертно-филармоническое объединение посвятит матчу серию праздничных концертов «День балалайки». К игре приурочен и концерт «Русские гусли и австрийская цитра» в парке Науки и искусства образовательного центра «Сириус».

Мундиаль будет проходить до 15 июля в 11 городах России, в том числе на арене сочинского «Фишта».