Экс-президента Украины Виктора Януковича вызвали из Ростова в Киев для судебного разбирательства

Экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится в Ростове, вызвали повесткой в суд Киева, его обвиняют по нескольким статьям

На официальном сайте Оболонского районного суда Киева была опубликована повестка для экс-президента Украины Виктора Януковича.



В документе сказано, что Януковичу нужно 30 июля явиться в Киев. Его обвиняют по нескольким статьям: государственная измена, пособничество в развязывании войны и пособничество в посягательстве территориальной целостности Украины. Отмечается, что следующие заседания состоятся 31 июля и 1 августа.

Повестка была передана на улицу Еременко в Ростове — на адрес, где может проживать экс-президент.

Напомним, Виктор Янукович находится в России с февраля 2014 года. Он покинул Украину после произошедшего в ней госпереворота.

Генпрокуратура Украины возбудила против него восемь уголовных производства, а правоохранительные органы Украины объявили его в международный розыск. Российские власти отказались экстрадировать Януковича.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Янукович купил дом в Ростовской области.