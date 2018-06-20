Экс-президента Украины Виктора Януковича вызвали из Ростова в Киев для судебного разбирательства

Ростовская область, В мире

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Экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится в Ростове, вызвали повесткой в суд Киева, его обвиняют по нескольким статьям

На официальном сайте Оболонского районного суда Киева была опубликована повестка для экс-президента Украины Виктора Януковича.

В документе сказано, что Януковичу нужно 30 июля явиться в Киев. Его обвиняют по нескольким статьям: государственная измена, пособничество в развязывании войны и пособничество в посягательстве территориальной целостности Украины. Отмечается, что следующие заседания состоятся 31 июля и 1 августа.

Повестка была передана на улицу Еременко в Ростове — на адрес, где может проживать экс-президент.

Напомним, Виктор Янукович находится в России с февраля 2014 года. Он покинул Украину после произошедшего в ней госпереворота.

Генпрокуратура Украины возбудила против него восемь уголовных производства, а правоохранительные органы Украины объявили его в международный розыск. Российские власти отказались экстрадировать Януковича.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Янукович купил дом в Ростовской области.

Ростов-на-Дону Украина
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