До 50% товаров российского ретейла приносят слабую выручку — аналитика «Платформы ОФД»

Крупнейший оператор фискальных данных России «Платформа ОФД» представил анализ эффективности продаж в магазинах страны, согласно которому продажа почти половины товаров российского ретейла неэффективна

Анализ проводился в период с апреля по май 2018 года, на основе обработки обезличенных фискальных данных, поступающих ОФД с онлайн-касс.

Выяснилось, что товары и услуги, которые приносят низкую выручку и пользуются нестабильным спросом, составляют почти половину ассортимента ретейлеров (49% товаров). Продажи в этой категории товаров можно считать неэффективными. Потенциал повышения результативности продаж таких товаров — в грамотной работе с товарными запасами, в развитии инструментов автоматизации бизнеса, в более детальном анализе потребительского поведения.



Всего 1% товаров и услуг приносят высокую выручку и пользуются стабильным спросом. Продажи в этой категории товаров и услуг наиболее эффективны. Чаще всего в эту категорию попадают: бензин и дизтопливо, табачные изделия, хлебобулочные изделия, медицинские услуги, мобильная связь.



Самостоятельно проанализировать эффективность собственных продаж может каждый клиент «Платформы ОФД» в личном кабинете в разделе «Товарная аналитика».



«ОФД на основе обработки массивов информации создает современные сервисы для клиентов, которые помогают управлять бизнесом, упрощают работу с бухгалтерской отчетностью. При помощи аналитических сервисов ОФД можно в режиме реального времени следить, насколько эффективны продажи», — отметил гендиректор компании «Платформа ОФД» Алексей Баров.

Еще больше прикладных инструментов представлено в магазине приложений market.platformaofd.ru. Прежде всего — для бухгалтерии, чтобы оперативно проводить сверку, обмен данных о продажах с 1С, сдавать правильную отчетность в ФНС, и для руководителей — по аналитике и контролю выручки.



Как сообщали Юга.ру, согласно 54-ФЗ о работе с онлайн-кассами, до 1 июля на новую технику предстоит перейти предпринимателям на ЕНВД и ПСН, которые заняты в торговле или общепите. Такие кассы подключены к интернету и через ОФД отправляют чеки в налоговую. Те предприниматели, которые в срок купят и установят кассу и фискальный накопитель, а также подключатся к ОФД, получат налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей.

Сегодня, по данным ФНС, 1,8 млн подключенных онлайн-касс. Каждая 4-я касса в стране подключена к «Платформе ОФД», которая по данным рейтинга CNews Analytics, занимает первое место среди российских ОФД по качеству предоставляемых услуг.

До конца июня на услуги «Платформы ОФД» действует скидка в 25%.