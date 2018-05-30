Предпринимателям вернут 18 тыс. рублей за покупку онлайн-кассы и подключение к ОФД до 1 июля

Государство вернет предпринимателям 18 тыс. рублей на каждую единицу кассовой техники, которая зарегистрирована в налоговой службе до 1 июля. Компенсацию получат плательщики единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и патента (ПСН)

Напомним, согласно 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа», с 1 июля 2018 года для налогоплательщиков изменяется порядок осуществления денежных расчетов при реализации товаров или оказании услуг.

Для работы по новой технологии необходимо приобрести контрольно-кассовую технику, включенную в реестр ККТ, зарегистрировать ее через личный кабинет на сайте ФНС России или подать заявление в любой налоговый орган.

Налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей полагается не только на саму кассу, но и на работы по ее установке, покупку фискального накопителя и на услуги оператора фискальных данных (ОФД) — для тех предпринимателей, которые успеют подключиться в срок — до 1 июля.

Это можно сделать с помощью «Платформы ОДФ» — крупнейшей компании — оператору фискальных данных России. В интернет-магазине «Платформа ОФД» shop.platformaofd.ru можно приобрести терминал или кассу, фискальный накопитель и услуги ОФД одновременно. Кроме того, компания предоставляет дополнительный бонус — при подключении предприниматели на ЕНВД и ПСН смогут бесплатно пользоваться услугами «Платформы ОФД» до 1 июля 2018 года: времени будет достаточно, чтобы протестировать личный кабинет и оценить функционал системы.

В личном кабинете можно подключить такие маркетинговые инструменты как брендирование чека, размещение на них названия компании и логотипа с помощью услуг «Именной чек компании», «Брендированное сообщение» и «Логотип в чеке».

Там же можно воспользоваться сервисом аналитики, чтобы оптимизировать свой ассортимент и цены, узнать, какие товары наиболее популярны и доходны, что поможет скорректировать закупки.

Еще сильнее расширить функционал ОФД можно с помощью приложений, размещенных в магазине market.platformaofd.ru. В частности, эти приложения позволят синхронизировать данные с сервисами 1С и инструментами учета, благодаря чему бухгалтеру вести его станет гораздо проще.

Консультации по 54-ФЗ можно получить у партнеров «Платформа ОФД», обратившись в центры техобслуживания и авторизованные сервисные центры по работе с кассовой техникой.