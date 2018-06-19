В Адыгее увеличилось число выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ по химии и истории

По результатам ЕГЭ по истории и химии выпускники школ Адыгеи улучшили прошлогодние позиции

Максимальный балл по истории набрали четыре выпускника, по химии — три участника госэкзамена. В прошлом году только один выпускник получил 100 баллов по истории. Число двоечников по этим предметам осталось на прежнем уровне. «ЕГЭ по истории в 2018 году в Адыгее сдавали 305 человек. Из них четверо получили наивысший результат. В прошлом году в Адыгее по истории набрать 100 баллов удалось только одному участнику ЕГЭ. Всего по России 100 баллов на ЕГЭ по истории в этом году набрали 206 участников», — рассказала порталу Юга.ру руководитель Государственной аттестационной службы системы образования Адыгеи Лариса Милосердина.