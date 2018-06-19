В Адыгее увеличилось число выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ по химии и истории
По результатам ЕГЭ по истории и химии выпускники школ Адыгеи улучшили прошлогодние позиции
Максимальный балл по истории набрали четыре выпускника, по химии — три участника госэкзамена. В прошлом году только один выпускник получил 100 баллов по истории. Число двоечников по этим предметам осталось на прежнем уровне.
«ЕГЭ по истории в 2018 году в Адыгее сдавали 305 человек. Из них четверо получили наивысший результат. В прошлом году в Адыгее по истории набрать 100 баллов удалось только одному участнику ЕГЭ. Всего по России 100 баллов на ЕГЭ по истории в этом году набрали 206 участников», — рассказала порталу Юга.ру руководитель Государственной аттестационной службы системы образования Адыгеи Лариса Милосердина.
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Число участников экзамена, не преодолевших минимальную границу в 32 балла, осталось примерно на уровне прошлого года и составило 7,5%, что ниже общероссийского показателя — 9%.
ЕГЭ по химии в Адыгее сдавали 304 участника. За год их число увеличилось с 16,5% до 20%. В 2018-м 100 баллов набрали три выпускника, в прошлом году таких не было. Количество участников, не преодолевших минимальную границу в 36 баллов, составило около 15%, что соответствует общему уровню по России.
«Это первые стобалльники в текущем году. Все они — выпускники школ Майкопа. Известны также результаты по информатике и профильной математике, они остались на прошлогоднем уровне. В ближайшее время должны быть опубликованы результаты по русскому языку. Здесь мы тоже надеемся на хороший уровень баллов у наших выпускников», — заключила Лариса Милосердина.
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