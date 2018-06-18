Новым заместителем начальника полиции МВД по Карачаево-Черкесии стал подполковник полиции Ануар Шаев

В Карачаево-Черкесии назначен новый заместитель начальника полиции

На должность заместителя начальника полиции Ануара Шаева назначил министр внутренних дел по КЧР Игорь Трифонов, сообщает пресс-служба МВД по КЧР.

47-летний Ануар Шаев родом из аула Эльбурган Хабезского района. С 2004 года он перевелся на службу в ГУВД Ставропольского края, занимал руководящие должности районного уровня, был начальником отдела МВД России по г. Лермонтов ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, бывшего замначальника полиции Черкесска посадили на девять лет за избиение до смерти задержанного. Он получил девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.