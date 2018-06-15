Бывшего замначальника полиции Черкесска посадили на девять лет за избиение до смерти задержанного
Городской суд Черкесска вынес приговор бывшему заместителю начальника полиции Руслану Рахаеву, который до смерти избил задержанного
По версии следствия, в октябре 2011 года Рахаев в своем служебном кабинете избил до смерти местного жителя, который был задержан за административное правонарушение. После этого сотрудник полиции скрылся. Его объявили в федеральный розыск. В феврале 2012 года мужчину задержали в Кабардино-Балкарии и взяли под стражу.
В июле 2013 года прошел первый судебный процесс. Рахаев получил 13 лет тюрьмы. Но Верховный суд Карачаево-Черкесии отменил это решение. Уголовное дело вернули на доследование. Повторный судебный процесс прошел в июне 2015 года. В ноябре 2016 года материалы дела передали в прокуратуру.
Суд признал Рахаева виновным. Он получил девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также Рахаева лишили звания капитана полиции и государственной награды — медали. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь Верховного суда республики Солтан Байрамуков.
Он отметил, что подсудимый по решению суда должен выплатить 1 млн рублей потерпевшей стороне. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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