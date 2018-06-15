Бывшего замначальника полиции Черкесска посадили на девять лет за избиение до смерти задержанного

Карачаево-Черкесия

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Городской суд Черкесска вынес приговор бывшему заместителю начальника полиции Руслану Рахаеву, который до смерти избил задержанного

По версии следствия, в октябре 2011 года Рахаев в своем служебном кабинете избил до смерти местного жителя, который был задержан за административное правонарушение. После этого сотрудник полиции скрылся. Его объявили в федеральный розыск. В феврале 2012 года мужчину задержали в Кабардино-Балкарии и взяли под стражу.

В июле 2013 года прошел первый судебный процесс. Рахаев получил 13 лет тюрьмы. Но Верховный суд Карачаево-Черкесии отменил это решение. Уголовное дело вернули на доследование. Повторный судебный процесс прошел в июне 2015 года. В ноябре 2016 года материалы дела передали в прокуратуру.

Суд признал Рахаева виновным. Он получил девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также Рахаева лишили звания капитана полиции и государственной награды — медали. Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь Верховного суда республики Солтан Байрамуков.

Он отметил, что подсудимый по решению суда должен выплатить 1 млн рублей потерпевшей стороне. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Полиция Суд Убийство Черкесск
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