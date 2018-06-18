В Туапсе находящийся в розыске мужчина обстрелял автомобиль из автомата

В Туапсе в ночь на 17 июня мужчина из автомата расстрелял припаркованный автомобиль

Инцидент случился на улице Калараша у дома № 66. По данным газеты «Кубанские новости», туда подъехала темная «Нива», из нее вышел мужчина и обстрелял припаркованную Toyota Camry из оружия. Никто не пострадал.

Газета утверждает, что полицейские распространили ориентировку по розыску двоих мужчин, которые находились в «Ниве» — это 27-летний Роман Устинов и 21-летний Тимур Шония. Последнего в августе 2015 года объявили в федеральный розыск.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Юга.ру сообщение не прокомментировали, сославшись на необходимость письменного запроса.

Как сообщали Юга.ру, в отношении Шонии возбудили уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. По данным следствия, он сбил сотрудника полиции при попытке задержания.