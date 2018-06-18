Супруга сенатора от Ставрополья попала в топ-5 самых богатых жен чиновников

Ставропольский край

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Ольга Гаевская — супруга бывшего губернатора Ставропольского края и члена Совета Федерации от региона Валерия Гаевского попала в рейтинг богатейших жен чиновников

Список составил журнал Forbes. Ольга Гаевская оказалась на четвертом месте. За прошлый год она заработала более 308,7 млн рублей. Причем Гаевский задекларировал доход в 10,1 млн рублей.

На первом месте в рейтинге жена депутата Госдумы Александра Некрасова Елена Некрасова. Ее доход превысил 2,3 млрд рублей. На второй строчке — жена депутата Дмитрия Саблина Алла Саблина с доходом в 698 млн рублей, на третьей — супруга члена комитета Госдумы Алексея Красноштанова с доходом в 670 млн рублей.

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